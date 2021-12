Verloste Zweed neemt GA Eagles bij de hand op weg naar achtste finale van de KNVB-beker

Bekerpot GA Eag­les-Ro­da JC live op tv en begint uurtje later

Go Ahead Eagles en Roda JC trappen volgende week woensdag een uurtje later af. Dat heeft de KNVB in samenspraak met de clubs en zendgemachtigde ESPN bepaald. Op deze manier is het mogelijk om de wedstrijd in de tweede ronde rechtstreeks uit te zenden op televisie.

8 december