Vernieuwd GA Eagles onthaald met vuurwerk en applaus

Go Ahead Eagles is zondagmiddag in Terwolde begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ruim zevenhonderd toeschouwers namen de moeite om de opgefriste Deventer selectie een warm welkom te bezorgen.

Onder leiding van de nieuwe trainer John Stegeman betrad de Deventer selectie kort na twee uur het veld van ‘Klein Milanello’, zoals het sportpark Woldermarck al decennia liefkozend wordt genoemd in de Deventer volksmond. Terecht ook. De terreinmeesters leverden weer een kunststukje af op de prachtige, strak egale velden in Terwolde, waar het geheel vernieuwde GA Eagles zijn eerste meters van het seizoen 2018-2019 afwerkte op het hoofdveld. Stegeman en zijn troepen deden dat met een lach op het gezicht. De entree was immers weer groots en meeslepend dankzij de aanhang, die de Deventer profs met een imposant rood-geel vuurwerk en klaterend applaus onthaalden. Het zorgde voor een kippenvelmomentje in de broeierige warmte van Terwolde, waar GA Eagles zich de komende zeven weken klaarstoomt voor de start van de competitie op 17 augustus tegen Jong FC Utrecht.

Waslijn

Opvallend was de rood/geel gekleurde waslijn naast het veld, 'Aan 't lijntje', waar de supporters voor de eerste training hun hart konden luchten over het dramatisch verlopen afgelopen seizoen. Met het vuurwerk werd de ellende weggeschoten en een definitieve streep gezet onder het gewraakte afgelopen jaar.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Een elftal nieuwelingen bij GA Eagles. © Dennis Arentsen

Selectie

Stegeman had in Terwolde de beschikking over een selectie van 28 spelers. Alleen de nog steeds geblesseerde Joey Groenbast (knie) en de uit de jeugd overgekomen Jarno van den Bos ontbraken. Het talent is op de weg terug van zijn kuitbeenbreuk, die hij in april opliep. De negen nieuwelingen waren er wel, net zoals de tweede proefspelers Robert Kristo en Mario Stefel.

Brem Soumaoro en Shadrach Eghan waren er niet. het duo zoekt zijn heil elders en gaan Deventer verlaten. Sjoerd Overgoor meldde zich wel voor de eerste training. De Borculoër kreeg eerder al te horen dat hij mag vertrekken uit De Adelaarshorst, maar wil zich toch laten zien aan de nieuwe trainer. ,,Ik ben duidelijk geweest naar Sjoerd’’, verklaarde Stegeman. ,,Open en eerlijk. Zijn kans op speeltijd lijkt op voorhand niet groot. Dat heb ik hem verteld, maar het is zijn goed recht mijn ongelijk te willen aantonen in de komende periode.’’