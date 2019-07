Vernieuwd GA Eagles vermaakt in eerste serieuze test

In de eerste serieuze oefenwedstrijd van de voorbereiding is Go Ahead Eagles prima overeind gebleven. Excelsior werd voor de ruim duizend toeschouwers in Terwolde met bij vlagen zeer aardig spel over de knie gelegd door de formatie van trainer Jack de Gier (2-0).

De Gier stuurde tegen de eredivisie-degradant uit Rotterdam zijn formatie het veld op die donderdag al trainde in de grote partijvorm. Excelsior had voor rust de handen vol aan de fris van de lever acterende roodgele ploeg, die een aantal goede mogelijkheden kreeg. De Deventenaren – waar spits Thomas Verheydt aan de kant bleef en de balvaste Maarten Pouwels zijn opwachting maakte als centrumspits – kwamen aanvallend een aantal keer gevaarlijk door tegen Excelsior.

Gedreven

Vooral Jaroslav Navrátil maakte een gedreven indruk op de rechterflank en creëerde de kansen, die door Zakaria Eddahchouri en Maarten Pouwels tot doelpunt werden gepromoveerd. Aan beide treffers ging een prima aanval vooraf. Ook Jeroen Veldmate was na een hoekschop dicht bij een doelpunt, maar mikte net naast. Aan de andere kans werd Hobie Verhulst slechts sporadisch op de proef gesteld. De beste Rotterdamse kans was voor nieuweling Thomas Verhaar, die echter onbesuisd over schoot.

Favoriet

Excelsior geldt als een van de favorieten voor komend seizoen in de eerste divisie. Met mannen als Kyle Ebecilio, Luigi Bruin, Joël Zwarts en Verhaar hebben de Rotterdammers na de degradatie uit de eredivisie weer een aardig elftal op de been gebracht. Ook voor de fans van Go Ahead moet het een feest van herkenning zijn geweest met oud-Eagles als keeper Maarten de Fockert, Sander Fischer en Robin van der Meer op de natte grasmat in Terwolde.

Wissels

De Gier wisselde in de rust en na een uur de rest van zijn basisploeg. Het opende de poort voor de verste aanwinsten Donny van Iperen en Alexander Bannink om hun kunsten te vertonen in Terwolde. De Fransman Antoine Rabillard en de Zweed Adrian Edqvist bleven als meest aan de kant tegen Excelsior, dat Bruins zag stranden op keeper Jay Gorter. Aan de andere kant knikte Van Iperen net naast en had even eerder Navratil de vuisten van goalie De Fockert op de proef gesteld. Excelsior zette in de slotfase wel wat aan maar gescoord werd er niet meer. En dus bleef GA Eagles ook in de vierde ontmoeting van de voorbereiding ongeslagen.

Martijn Berden (sluit komende week weer aan), Gino Bosz (knie), Verheydt (hielspoor) en Jarno van den Bos (enkel) bleven tegen Excelsior aan de kant bij GA Eagles.

GA Eagles-Excelsior 2-0 (2-0). 15. Zakaria Eddahchouri 1-0, 29. Maarten Pouwels 2-0,