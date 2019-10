Victor Sikora in Stiften: Even in Nederland bij zieke vader, over Oranje, GA Eagles en voetballen in Australië

VIDEOVictor Sikora stapt vandaag weer in het vliegtuig naar Australië. Op weg naar zijn vrouw en twee dochters. ,,Nederland was weer fijn, voor even. Maar ik ben blij dat ik weer terug kan. Mijn leven ligt in Australië. Voorgoed.’’

De 41-jarige Deventenaar en oud-speler van onder meer GA Eagles, Vitesse en Ajax maakt deze week zijn opwachting in de videorubiek Stiften. Daarin verhaalt de oud-international over zijn avonturen op de internationale velden en zijn nieuwe loopbaan als makelaar en investeerder. ,,Achteraf had ik misschien beter voor Feyenoord kunnen kiezen dan Ajax. Maar spijt? Nee. Ik ben met trainer Ronald Koeman meegegaan naar Amsterdam en ben landskampioen geworden. Heb Champions League gespeeld met topspelers als Wesley Sneijder. Al blijft mijn debuut voor Oranje tegen Turkije mijn hoogtepunt. Ik kwam in het veld voor Marc Overmars, ook een oud-Eagle. Hoe mooi is dat?’’

Blessureleed

Bij Perth Glory eindigde zijn carrière vanwege blessureleed te vroeg, maar werd een nieuwe toekomst geboren. ,,Ik ben nu hier voor mijn vader, het gaat niet zo goed met hem. Ik ben blij dat ik een tijdje bij mijn ouders ben geweest. Maar Nederland met al die regeltjes…. Gek word je daar toch van? In Australië voel ik me beter thuis. Woon op een paar minuten van het strand en de stad. Na twee weken hier voel ik de heimwee weer. Daar is mijn thuis.’’



Pannenkoeken

Waar hij ook het voetballeven weer oppakte. ,,In een een internationaal vriendenteam, zeven tegen zeven, op half veld. Met mooie gasten: een Griek, Italiaan, Macedoniër en Engelsman. Elke maand komen we samen en maakt iemand eten uit zijn geboorteland. Binnenkort ben ik aan de beurt, ik heb de pannenkoekenmix met stroop al in de koffer zitten. Al was dat ook een opdracht van mijn dochter, haha.’’