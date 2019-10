Vier mutaties bij GA Eagles voor bekerduel in Almere; één debutant

,,Ik wil ook in de KNVB-beker spelen met mijn sterkste formatie’’, verklaarde trainer Jack de Gier. Daar hoort Jeroen Veldmate dit keer niet bij. De aanvoerder blijft met lichte klachten aan de achillespees aan de kant. Het maakt de weg vrij voor Joran Swart, de aanvoerder van de Deventer beloftenploeg, die de voorkeur krijgt boven Julius Bliek. De Gier wenste het niet te bevestigen. ,,We hoeven Almere niet wijzer te maken dan ze al zijn. Of we verder nog wet veranderen? Dat laat ik in het midden.’’

Corboz

Afgaande op de maandagtraining verschijnen ook Maecky Ngombo, Martijn Berden en Gino Bosz niet in de Deventer basisploeg. Maël Corboz neemt zijn plek naast Elmo Lieftink weer in, terwijl Maarten Pouwels de spitspositie gaat bemannen. De Zweed Edqvist wordt linkeraanvaller op de plek van Berden. Dat betekent dat De Gier vier veranderingen doorvoert in zijn elftal, wat vrijdag nog gelijkspeelde tegen FC Den Bosch. ,,Tegen Almere zal het fifty/fifty zijn’’, denkt De Gier. ,,Beide ploegen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Twee weken geleden speelden we nog met 1-1 gelijk in Almere, al vind ik ons toen de betere partij tot die rode kaart van Corboz. Ik hoop morgen ook, want we willen graag een ronde verder in de beker.’’

Record

Want het mag dan al 25 jaar geleden zijn, nog steeds is Jack de Gier als voetballer de man met de meeste doelpunten achter zijn naam in één seizoen KNVB-beker. De huidig trainer van GA Eagles scoorde in elke ronde en kwam in dienst van NEC tot een totaal van twaalf doelpunten. ,,Dat record staat nog steeds’’, glimlachte De Gier maandagmiddag.

Quote Mijn record uit 1995 staat nog steeds. Alleen in de finale heb ik toen niet gescoord. Het was toen al mijn tweede bekerfina­le. Helaas heb ik er nooit eentje gewonnen Jack de Gier, Trainer GA Eagles

De trefzekere aanvalsleider van weleer scoorde dat seizoen in elke speelronde en loodste de Nijmegenaren NEC naar de finale tegen Roda JC in De Kuip. ,,Alleen in de finale heb ik toen niet gescoord. Het was toen al mijn tweede bekerfinale. Helaas heb ik er nooit eentje gewonnen’’, sipte De Gier, die in 1991 met FC Den Bosch de eindstrijd verloor van Feyenoord. ,,De KNVB-beker levert altijd mooie verhalen op. Ik speelde die wedstrijden graag en daarom neem ik het als trainer ook heel serieus.’’

GA Eagles

De laatste jaren beleeft GA Eagles weinig plezier aan het bekertoernooi. Het laatste aansprekende succes dateert alweer uit 2010 toen de halve finale werd gehaald. Daarin bleek Ajax te sterk. Sindsdien zat overwintering in de KNVB-beker er nooit meer in en was een plek bij de laatste zestien het beste eindstation. Met tegenstanders als FC Twente, RKC, Fortuna Sittard en Ajax geen schande. Dat was het avontuur in 2017 wel toen de – destijds nog – eredivisionist uit Deventer in eigen stadion met 1-2 onderuit ging tegen hoofdklasser Jodan Boys.

Vorm van de dag

Als het aan De Gier ligt houdt GA Eagles het dit seizoen wat langer vol en doet het eind december in de tweede ronde (de laatste 32) in ieder geval nog mee. ,,Daarom stel ik altijd mijn sterkste elftal op in de beker.’’ Gezien het aantal gelijke spelen van GAEagles dit seizoen – zes alweer – ligt een verlenging op de loer. ,,Maar liever niet, vrijdag wacht NAC alweer’’, besloot De Gier, die tijdens de laatste oefensessie niet trainde op het nemen van penalty’s. ,,Het gaat om de vorm van de dag en onze nemers weten wat ze moeten doen. Daar hoef je niet apart op de trainen.’’