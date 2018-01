Vier nieuwe gezichten op eerste training GA Eagles

Go Ahead Eagles is 2018 met nieuw elan begonnen. De drie kersverse aanwinsten en proefspeler Hamid Zarbaf waren dinsdagochtend allemaal van de partij bij de eerste training van het nieuwe jaar.

De Deventer club hoopt in de tweede seizoenshelft de play-offs te bereiken en heeft de mager bezette verdediging – dé achilleshiel tot op heden – in de eerste week van de transferperiode al flink aangevuld.

Na Mauro Savastano (Ajax) en Levi Opdam (AZ), hengelde Go Ahead dinsdag ook Robin Buwalda (NEC) binnen. Alle drie verdedigers komen het komende halfjaar op huurbasis uit voor Go Ahead. Hamid Zarbaf, verdediger bij tweededivisionist HHC Hardenberg, krijgt deze week de kans om zich als proefspeler in de kijker te spelen en eventueel ook een overstap naar Go Ahead af te dwingen.

Concurrentiestrijd

Het viertal stond dinsdagochtend direct al op het trainingsveld, tot blijdschap van trainer Jan van Staa. ,,Dankzij deze drie versterkingen kan ik weer keuzes maken als trainer en spelers weer op hun logische posities neerzetten”, zei hij. ,,Het zorgt ook direct voor een andere dynamiek binnen de spelersgroep. De concurrentiestrijd zal toenemen en dat is alleen maar goed, want we moeten zo snel mogelijk omhoog met z’n allen.” Go Ahead staat halverwege het seizoen op een teleurstellende veertiende plaats in de Jupiler League.

Blessure

De kans is groot dat een of meerdere nieuwkomers direct al minuten gaan maken bij de hervatting van de competitie, op 12 januari bij NEC. Rick Ketting is op de weg terug na een hamstringblessure, maar trainde dinsdag nog apart van de groep. Buwalda zou daarom zomaar eens zijn debuut kunnen gaan maken tegen de club waar hij buiten de boot is gevallen. Naast Ketting trainde ook rechtsback Joey Groenbast (liesklachten) nog apart van de groep. Samen met de verdedigers Dylan Nieuwenhuijs en Lum Rexhepi, die het gehele seizoen al niet inzetbaar zijn.

Ongelukje