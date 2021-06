Vijfde aanwinst voor GA Eagles: Deijl maakt overstap naar Deventer

Mats Deijl speelde in de jeugd bij Willem II en Brabant United. In 2016 verhuisde hij naar FC Den Bosch, waar hij de laatste jaren vaste waarde was in de hoofdmacht. ,,Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad bij FC Den Bosch”, begint Deijl. ,,Het is een fijne club en ik heb er veel vrienden gemaakt. Maar ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe stap: ik ben ambitieus. Daarom is het mooi dat GA Eagles op mijn pad kwam.”