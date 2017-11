Het was al de tweede nederlaag in de beker. Eerder was NEC in Deventer al met 0-2 te sterk. In het Cambuur-stadion was de ruststand 0-0 met dank aan GA Eagles-keeper Mark Spenkelink die een Friese strafschop stopte.

Na de pauze werd de vijfde nederlaag alsnog een feit. ,,Bij balbezit waren we niet bij machte om het spel naar ons toe te trekken'', bekende Koorman, die Sander Thomas vanaf de strafschopstip 2-1 zag maken. ,,Het was een vechtwedstrijd. Jammer dat we door onnodige fouten de doelpunten weer weggeven.''