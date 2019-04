‘Vingino’ knokt zich na zware periode weer een weg naar boven

Als iemand weet hoe vergankelijk roem kan zijn, is het Vince Gino Dekker wel. De jongeling was als voetballer een van de grootste talenten in de Ajax-school en op sociale media de meest populaire speler van De Toekomst. Totdat kraakbeenletsel in de knie hem in amper anderhalf jaar liet verdrinken in een kommervolle put van ellende. Maar aan de afgrond van het voetbalbestaan was er de vaderlijke arm van ‘papa’ Bennie die hem overeind hield. Bij Go Ahead Eagles wil de 22-jarige Ermeloër zijn carrière reanimeren en alsnog de belofte inlossen.

,,Mijn familie is alles voor mij.’’ Vince Gino Dekker kijkt naar zijn hand waarop een tatoeage prijkt. ,,Papa…. Mijn vader ja. Hij is heel belangrijk geweest. Zoals ik meer tatoeages heb over familie. Ik heb in Amsterdam een tijdje op mezelf gewoond, maar ik vond het niets. Miste mijn ouders, opa en oma, mijn vrienden.’’