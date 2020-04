Virussen overvleugelen geplaagde Overgoor in mager voetbaljaar

Voetbalaca­de­mie GA Eagles: ‘Volgend jaar nationale status’

24 april De jeugdopleiding van Go Ahead Eagles is door de KNVB wederom aangemerkt als regionale voetbalacademie. De Deventer club voldoet aan de kwaliteitseisen die de voetbalbond stelt, zoals twee jeugdteams op eerste divisieniveau en een opleiding die is verankerd in de clubcultuur.