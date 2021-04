Vitesse meldt zich op de markt voor Go Ahead Eagles-doelman Jay Gorter

Historie De Graafschap is vaak baas in eigen huis tegen GA Eagles, dat vrijwel altijd scoort op Vijverberg

9 april Go Ahead Eagles wacht in stadion De Vijverberg al vijftien jaar op een reguliere competitiezege tegen De Graafschap. Zondag is er vanaf 12.15 uur een nieuwe kans, als beide ploegen elkaar treffen in Doetinchem.