Vitesse mist flink contingent aan spelers tegen GA Eagles

Historie Treurmars door Zwolle: GA Eagles moet negatieve traditie zien te doorbreken tegen PEC

In Zwolle is het kwaad kersen eten voor Go Ahead Eagles. Slechts twee van de laatste twintig ontmoetingen noordwaarts aan de IJssel werden gewonnen door de Deventer ploeg. Zestien keer was er de treurmars terug naar De Adelaarshorst.

31 maart