Vitessenaar Gino Bosz hard op weg naar contract bij GA Eagles

Go Ahead zakt na rust door de hoeven tegen FC Eindhoven

13 april Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond tegen FC Eindhoven de vierde nederlaag op rij geleden in de Jupiler League. De Deventer ploeg ging ondanks een vroege rode kaart van spits Givan Werkhoven met een 1-0 voorsprong de rust in. Maar de Brabanders stelden in de tweede helft in rap tempo orde op zaken: 1-3.