Vlemmings: ‘Dit is een knappe overwinning’van GA Eagles’

De briljante ingeving van Sam Hendriks binnen de minuut bracht GA Eagles snel weer op gelijke hoogte. ,,Dat was een belangrijk moment en een geweldige goal’’, vond Vlemmings. ,,Daarna volgden de 2-1 en die rode kaart. Dat waren twee breekpunten, want na rust ‘hadden we de controle en zijn we eigenlijk niet echt meer in de problemen geweest.’’