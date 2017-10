Vlemmings kan leven met een punt bij de Graafschap

De coach van GA Eagles zag zijn ploeg een matige eerste helft spelen, maar wel met een 0-1 voorsprong de rust in gaan. ,,Over de eerste helft was ik niet tevreden’’, oordeelde Vlemmings. ,,Er lag ruimte op de flanken bij Joey Suk en Pieter Langedijk, maar daarvan maakten we veel te weinig gebruik. Het was een lastige pot door het opportunistische spel van De Graafschap, dat de nodige kansen kreeg. We deden het niet goed, al hadden wij via Givan Werkhoven ook nog een keer kunnen scoren.’’