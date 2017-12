Vlemmings kijkt niet om in wrok naar GA Eagles

Leon Vlemmings is teleurgesteld, baalt van zijn ontslag bij Go Ahead Eagles. Maar van woede richting Deventer club is geen sprake. De trainer blijft ook bij zijn afscheid in Deventer een trotste heer.

,,Het is een gave club om voor te werken’’, vertelde Vlemmings, terwijl hij uitkeek over het veld van De Adelaarshorst. ,,Ik gun de club en spelers ook het allerbeste. Natuurlijk ben ik heel erg teleurgesteld. Ik baal ervan dat ik niet in staat was tot resultaten te komen en om deze ploeg aan het voetballen te krijgen.’’

Maandagmiddag nam Vlemmings afscheid van de spelersgroep. ,,Het was emotioneel. Dit soort dingen zijn altijd zwaar. Je hebt na vijf, zes maanden toch een nauwe band opgebouwd. Zeker ook omdat het zo’n hectische periode was voor de club en het elftal. Maar ik vond het een bijzonder moment en ook daar proefde ik dat de spelers nog steeds achter mij stonden en vertrouwen in me hadden. Vond ik mooi.’’

Zondagmiddag werd Vlemmings ontboden bij directeur Hans de Vroome. Toen wist de Brabander wel dat zijn laatste uren als trainer van Go Ahead hadden geslagen. ,,Ik kom niet uit een ei….’’ Toch had Vlemmings een prettige dialoog met de nieuwe roerganger van de club, die vorige week technisch manager Dennis Bekking al aan de kant schoof.