De onrust, het gebrek aan vertrouwen en de zwakke resultaten kwellen GA Eagles. Leon Vlemmings weet dan ook dat er sportief wat moet gebeuren in Deventer. De trainer voert voor het duel met FC Den Bosch (vrijdag, 20.00 uur) daarom wijzigingen door in zijn basisformatie.

Niet dat er direct heel veel nieuwe gezichten aan het front verschijnen. Vooral de speelwijze wordt aangepast door Vlemmings, die wat meer zekerheid wil inbouwen in zijn ploeg. ,,Het zelfvertrouwen is broos’’, verklaarde de trainer na de donderdagtraining. ,,Dat komt alleen terug als we resultaten halen. Vastigheid in het elftal is daarbij belangrijk.’’

Vlemmings kiest daarom in Den Bosch met Sjoerd Overgoor en Joey Suk voor twee controlerende middenvelders. Daarvoor speelt het drietal Tim Hölscher, Stefano Beltrame en Pieter Langedijk, kort achter diepe spits Sam Hendriks. ,,Op die manier bouwen we wat meer zekerheid in’’, stelt de coach, die de spitsen Givan Werkhoven en Leon de Kogel op de bank posteert. ,,We laten de zones los; iedereen is nu wat meer verantwoordelijk voor zijn eigen man en dat moet zorgen voor duidelijkheid in het veld.’’

Hölscher

Tim Hölscher keert daarmee voor het eerst sinds 3 november bij Telstar terug in de basisopstelling. De Duitser werd destijds al na een half uur gewisseld door Vlemmings en kampte sindsdien met een achillespeesblessure. Hölscher begint op de linkerflank, waardoor Langedijk naar de rechts verkast. Echte buitenspelers die een mannetje passeren en buitenom gaan heeft GA Eagles niet, weet Vlemmings. ,,Langedijk kan het natuurlijk wel op links, maar een rechtsbuiten moeten we proberen te vinden in de winterstop.’’ Maar zoals Youness Mokhtar excelleert bij PEC Zwolle en Steven Berghuis op de flank bij Feyenoord, moeten ook het Go Ahead-duo vooral naar binnenknijpen en gevaarlijk worden. ,,Ik wil niet in systemen praten, maar dit zijn vooral aanpassingen om het elftal meer vertrouwen te geven. Natuurlijk zijn ook wij niet tevreden over spel en er valt nog veel te verbeteren.’’

Veerkracht

De zeer matige wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (0-0) werd nadrukkelijk nabesproken in de Deventer kleedkamer. Vooral het gebrek aan initiatief en verbaal ingrijpen van bepalende spelers moet beter, vindt Vlemmings. Feit is dat er mentale veerkracht wordt gevraagd van GA Eagles dat een puntje haalde uit de laatste vier wedstrijden. De veertiende plek in de Jupiler League is ver beneden de stand. Vlemmings weet dat het de hoogste tijd is voor een overwinning, al is Den Bosch een lastig uitduel. ,,We moeten deze negatieve fase doorbreken als ploeg. Ik zie een elftal dat keihard werkt en aan de beleving schort het niet. Dat moeten we tegen FC Den Bosch laten zien.’’

Antwoord

Nog vier wedstrijden heeft GA Eagles te gaan in december, te beginnen tegen FC Den Bosch dat op 15 september voor de laatste keer verloor in de Jupiler League. Destijds was Telstar met 3-2 te sterk. ,,Een lastige tegenstander die uitstekend draait’’, weet Vlemmings. ,,We weten echter hoe ze spelen. Aan ons om het juiste antwoord te vinden, al moeten we vooral naar onszelf kijken.’’

Vlemings heeft de beschikking over een nagenoeg volledig fitte selectie. Alleen Lum Rexhepi ontbreekt nog steeds. De Finse Kosovaar raakte dinsdag in het duel van de beloften met Cambuur geblesseerd aan de hamstring.