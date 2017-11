Vlemmings ziet beoogde plek in top Jupiler League in rook opgaan

Trainer Leon Vlemmings had flink de smoor in na de afschminking van ‘zijn’ Go Ahead Eagles. Telstar stuurde de Deventer ploeg behalve met een 3-1 nederlaag ook met een berg huiswerk naar huis.

,,Onbegrijpelijk wat hier vanavond is gebeurd’’, bromde Vlemmings. ,,Ik schrik niet snel, maar vraag me wel af hoe dit mogelijk is. Dit was een sleutelwedstrijd voor ons om in de top; van de Jupiler League terecht te komen. Dan laten we het zo afweten.’’

Lees ook Schutterend Go Ahead mag blij zijn met 3-1 nederlaag Lees meer

Vooral achterin ging het gruwelijk mis voor GA Eagles, zag Vlemmings. ,,We laten het verdedigend allemaal maar gebeuren. De eerste goal is een fout in de organisatie, bij de tweede wordt er geen enkele druk gezet op de bal. Het was vooral achterin gewoon niet goed genoeg en daar moeten we heel goed naar gaan kijken.’’