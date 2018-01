‘Vleugelflitser’ belooft actie en vermaak

Aaron Nemane werd na zijn aankomst in Deventer geveld werd door griep. Maar de nieuwe rechtsbuiten van Go Ahead Eagles stoomt zichzelf met behulp van liters thee klaar voor zijn debuut, vrijdag tegen NEC. ,,Ik wil het publiek vermaken."

De symboliek is nooit ver weg bij Go Ahead Eagles, zeker niet in deze nog prille januarimaand. De Deventer club voerde in de eerste week van het nieuwe jaar al de nodige herstelwerkzaamheden uit binnen de selectie. Maar ook qua randzaken is de Deventer club momenteel wat aan het bijspijkeren. Maandag werd namelijk het door supporters vervloekte hekwerk rond het trainingsveld onder handen genomen. De omheining is met zo'n twintig centimeter verlaagd, waardoor het zicht op het trainingsveld is toegenomen - zeker voor geïnteresseerde toeschouwers die wat kleiner van stuk zijn.

De timing van deze ingreep had slechter gekund. Want Aaron Nemane (krap 1.70 meter) meldde zich maandagochtend voor het eerst op het trainingsveld naast het stadion. De 20-jarige huurling van Manchester City, die zaterdag al meetrainde in Diepenveen, moet herinneringen gaan oproepen aan de vliegensvlugge vleugelspelers uit het recente clubverleden. De namen Quincy Promes, Xander Houtkoop, Jarchinio Antonia en Darren Maatsen laten bij Nemane geen belletje rinkelen. ,,Maar ik wil het publiek zeker gaan vermaken", klinkt het resoluut. Net als zijn voorgangers op de vleugels. ,,Ik ben een snelle buitenspeler, eentje die graag de actie opzoekt en veel kansen kan creëren."

Er gingen zelfs geluiden op dat de nieuwste aanwinst van Go Ahead - de vierde in een week tijd - tot de snelste tien spelers uit de Premier League zou behoren. Maar bij het horen van die veronderstelling verslikt Nemane zich bijna in zijn thee. ,,Dat is misschien ietwat overdreven", zegt hij grijnzend. ,,Allereerst ben ik nog niet in actie gekomen in de Premier League en bovendien spelen er heel wat razendsnelle spelers in die competitie. Maar dat ik behoorlijk snel ben, dat klopt."

Stroperig

Zo vlug als Nemane zich dan over het veld mag bewegen, zo stroperig verliep zijn eerste week in Deventer. De Frans/Engelse aanvaller arriveerde afgelopen woensdagavond al in zijn nieuwe omgeving, maar pas op zondag werd de huurovereenkomst met Manchester City officieel beklonken. Bovendien werd Nemane een dag na zijn aankomst geveld door een hevige griep. ,,Veel meer dan het bed in mijn hotelkamer heb ik nog niet gezien", bekent hij.

Voor Nemanes neus staat dan ook niet voor niets een bakje thee. ,,Ik heb nog nooit zoveel thee gedronken als de afgelopen dagen. Het moet me helpen weer helemaal fit te worden. Maar het gaat de goede kant op. Vrijdag ben ik er klaar voor om mijn eerste wedstrijd te spelen, tegen NEC." De rechtsbuiten weet wat er van hem verwacht wordt in Deventer: goals en assists. ,,Ja, de verwachtingen schijnen hooggespannen te zijn. Dat heb ik al wel meegekregen." Kan hij met die druk omgaan? ,,Ik ben van nature vrij ontspannen, dus ik denk het wel."

Weinig speelminuten

Toch heeft Nemane niet het meest vruchtbare halfjaar uit zijn loopbaan achter de rug. Manchester City verhuurde hem in de eerste seizoenshelft aan Rangers FC, maar voor de nummer drie van Schotland kwam de in Amiens (Noord-Frankrijk) geboren aanvaller tot slechts 38 speelminuten in de competitie. ,,Waarom ik niet vaker aan spelen ben toegekomen? Geen idee. Maar ik probeer de ervaring die ik heb opgedaan weer mee te nemen, om zo een betere voetballer te worden. Ik vind zelf dat ik meer moet gaan scoren en dat is ook mijn doel bij Go Ahead. Verder dan dit seizoen kijk ik niet vooruit. Ik ben echt iemand die in het hier en nu leeft."