‘Voetbal in crisistijd: bij vorige nationale volksrede premier was jij nog niet geboren’

In aflevering negen weinig van dat alles. De clubwatchers-kantine blijft dicht vanwege de uitdijende coronacrisis leeg. Sportaccommodaties, stadions en alle horeca zijn immers gesloten door de regering. ,,Daar zitten we dan in onze thuiswerkomgeving. Moeten we wel over voetbal praten in deze historische tijden?’’ Arentsen vraagt het zich hardop af. ,,Maandagavond spreekt premier Rutte het Nederlandse volk toe. Hoe bijzonder is dat?’’ De laatste keer dat een Nederlandse premier dat deed was Joop den Uyl in de oliecrisis van 1973. ,,Toen was ik nog geen jaar oud en jij niet eens geboren.’’

Serieus

Inan erkent dat het voetbal voor hem een voetnoot is in een onrustige wereld. ,,Kijk naar je naasten, de gezondheid van je ouders, familie en bekenden. Dat is wat nu echt belangrijk is. Deze hele situatie met corona moeten we echt heel erg serieus nemen.’’

Dat doen de internationale voetbalbonden ook. Hoe gaat het verder met alle competities en toernooien? Gaat het überhaupt nog door allemaal? ,,De kans dat het seizoen voorbij is, lijkt reëel’’ denkt Inan. ,,De tijd begint te dringen. Vergeet niet dat 30 juni de arbeidscontracten van spelers aflopen bij profclubs.’’

,,De KNVB, ja alle bonden eigenlijk, hebben een zware taak’’, realiseert Arentsen zich. ,,Niet uitspelen betekent ook gederfde inkomsten voor clubs. Vooral kleine clubs, in de eerste divisie, krijgen het zwaar.’’ Dat een club als GA Eagles als werktijdverkorting en WW-uitkering aanvraagt voor zijn spelers, is een teken aan de wand. Zij zullen niet de enige club blijven. ,,Zorgelijke ontwikkelingen voor het voetbal’’, aldus Inan.

Netflix