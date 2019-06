Voetbaldier van GA Eagles leert relativeren in emotioneel zwaar jaar

Een frons is zichtbaar op het voorhoofd, een overpeinzing. Dan kijkt Jack de Gier met een voldane blik om zich heen op de zonovergoten Woldermarck, waar een groene grasmat uitdagend wacht op de eerste oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles, vanavond tegen Terwolde. De Diemenaar die midden jaren negentig als frontsoldaat een sportieve oorlog voerde, moet nu als trainer de strategie bepalen om over tien maanden roodgele victorie te kraaien. ,,Het is exact 25 jaar geleden dat ik hier als spits rondliep, maar eigenlijk is hier in Terwolde amper wat veranderd.’’