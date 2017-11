Stefano Beltrame, de Italiaanse middenvelder van GA Eagles beleefde een week van uitersten. Na de uitschakeling van zijn geboorteland voor het WK voetbal keert Beltrame na een hamstringblessure vrijdagavond terug in de basisformatie bij GA Eagles.

Het azuurblauwe voetbalhart van Stefano Beltrame huilde begin deze week. De mislukte missie van ‘La squadra Azzurri’ om zich via Zweden te plaatsen voor het wereldkampioenschap van 2018 strandde jammerlijk. Het zorgde voor een nationaal trauma en liet ook de aanvallende middenvelder van Go Ahead Eagles niet onberoerd. Voor het eerst sinds 1958 ontbreekt Italië op een WK. ,,Terrible, dramatic. Dit doet pijn in mijn land’’, stelt Beltrame. ,,Niemand die het zag aankomen ook. Zweden…. Iedereen ging er vanuit dat we wel eventjes over die ploeg heen zouden wandelen. Daarom zijn de woede en ergernis ook zo groot. Dit voelt als een schande voor een voetballand als Italië. Zestig jaar lang waren we altijd op het WK aanwezig. Nu niet en dat krenkt de ziel van de mensen.’’

Emotioneel

Want de Italiaan heeft een emotionele volksaard, weet ook Beltrame, die de pijnlijke exercitie vanuit zijn Deventer appartement bekeek. Hoofdschuddend denkt de 24-jarige terug aan de gewraakte maandagavond, die bondscoach Giampiero Ventura zijn baan kostte. ,,Terecht’’, schampert Beltrame. ,,De uitschakeling is voor een groot deel zijn schuld. Een geweldige en creatieve speler als Insigne bleef de hele wedstrijd op de bank… Onbegrijpelijk. De bondscoach verzuimde te verjongen en koos voor de oude garde. Dat heeft Italië de kop gekost.’’

Beltrame speelt dit seizoen op huurbasis in Deventer, maar zocht dinsdag al even contact met het thuisfront bij Juventus waar hij nog tot 2020 onder contract staat. ,,Ik heb gesproken met het hoofd opleidingen bij Juventus, Claudio Chiellini. Dat is de tweelingbroer van Giorgio, de verdediger in het nationale elftal. Hij bevestigde mijn gevoel, er heerst vooral boosheid in Italië. Het is nu tijd voor een nieuwe lichting en in alle geledingen moet er een frisse wind door het Italiaanse voetbal. Ja, een beetje vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Ook hier moet er veel verbeterd en weer opgebouwd worden. Het is in Italië tijd voor een herstart.’’

Herkansing

Zoals Beltrame vanavond aan zijn herkansing begint bij GA Eagles. De in Biella geboren voetballer moet zich – nadat hij afgelopen zomer een mensicusoperatie onderging - voor de tweede keer in zestig dagen terugvechten van een blessure. ,,Mijn start hier is nog niet wat ik verwachtte’’, erkent Beltrame, die in september tegen Volendam nog de eerste Italiaan ooit werd die scoorde voor GA Eagles. ,,Ik speelde lekker en voelde dat het steeds beter ging draaien op het middenveld. Ja, de samenwerking met Sam Hendriks verliep goed, zoals ik ook met Pieter Langedijk een klik heb. Aanvallend ben ik van toegevoegde waarde voor Go Ahead. Vooral ook met Sjoerd Overgoor in mijn rug. Zijn ervaring is belangrijk voor ons.’’