‘Voetbalidee ontbreekt bij PEC, cruciale weken voor GA Eagles’

In de zesde aflevering de veertiende seizoensnederlaag van PEC Zwolle, dat na drie strafschoppen van AZ het hoofd boog in Alkmaar (2-0). ,,En dat was verdiend. De vraag is legitiem nu of de positie van trainer John Stegeman houdbaar is bij PEC Zwolle’’, stelt Inan.

Voor de winterstop waren er, mede door de vele blessures, redenen te over waarom het moeizaam liep bij PEC. Daar is met de terugkeer van aanvoerder Bram van Polen, Mike van Duinen en Vito van Crooij geen sprake meer van. Maar erger is dat het voetballend ondermaats is wat PEC Zwolle laat zien, meent Inan. ,,In fases kan PEC de bal nog geen tien tellen in de ploeg houden. Dat is de verantwoordelijkheid van de trainer.’’