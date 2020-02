Voetbalverslaggever Dennis Arentsen: ‘Van dit doelpunt gaat mijn hart sneller kloppen’

Over onsMet zijn vader ging hij vaak naar De Adelaarshorst voor wedstrijden van Go Ahead Eagles. En omdat in zijn jeugd iedereen voor Ajax was, klopte zijn hart – tegendraads als hij is – voor Feyenoord. Toch is het de pure liefhebber die spreekt als we aan voetbalverslaggever Dennis Arentsen vragen wat zijn favoriete doelpunt allertijden is. ,,De omhaal van Marco van Basten in de wedstrijd FC Den Bosch – Ajax op 9 november 1986.”

Als 13-jarig jongen keek ik naar dit doelpunt

Arentsen weet het nog goed. Het was twee dagen voor zijn veertiende verjaardag. Zeven uur zondagavond. Met het bordje op schoot naar Studio Sport kijken. Samen met zijn vader. Vaste prik.

En dan. Jan Wouters geeft een puntgave voorzet en Marco van Basten weet al wat hij gaat doen. Met een sierlijke omhaal stuurt hij de bal naar de verre kruising. Het stadion, en ook de kijkers thuis, zijn in extase.

Alles klopte aan die omhaal van Van Basten

,,Van Basten heeft iets magisch”, legt Arentsen uit. ,,Hij heeft zoveel mooie doelpunten gemaakt, maar bij deze kwam alles samen. Gratie, gevoel, verfijnde techniek. Alles klopte. Maar dat zag je natuurlijk gedurende zijn hele carrière. Twee jaar later schitterde hij op het EK, met die goal tegen Duitsland. Wederom een voorzet van Wouters overigens. En dan natuurlijk het doelpunt in de finale tegen Rusland.” Ook al is Arentsen geen Ajacied, juichen voor zoveel schoonheid komt voort uit pure liefhebberij. ,,Ik was dertien, zelf voetballer, dan maken dit soort dingen extra indruk op je. Ik was onlangs als journalist nog in het stadion van FC Den Bosch, dan moet je altijd wel weer denken aan zo’n doelpunt. Zeker als je Jan van Grinsven daar ziet lopen, nu teammanager en in de jaren tachtig keeper van FC Den Bosch. Hij werd wereldberoemd als de goalie die de bal uit het net mocht halen na een van de mooiste doelpunten aller tijden. Die van Marco van Basten dus. Of toen de spits van Go Ahead Eagles afgelopen vrijdag ineens gekke dingen ging doen. De omhaal van Antoine Rabillard herinnerde me ook wel aan Van Basten.”

Volledig scherm Verslaggever Dennis Arentsen in gesprek met Mo Hamdaoui van De Graafschap. © de Stentor

“Mijn baan is voor mij de mooiste die er is”

Arentsen speelde zelf heel verdienstelijk bij ESA in Arnhem, maar vooral in zijn geboorteplaats Zutphen, bij derdeklasser AZC. Op het veld was hij fanatiek, werd kampioen met ‘zijn’ club en promoveerde, maar vond ook buiten de lijnen zijn passie. Eigenlijk iedere week schreef hij de wedstrijdverslagen voor het clubblad. ,,Onbedoeld was ik toen al een beetje verslaggever. Teamgenoten zeiden ook altijd dat ik daar meer mee moest. Daar ben ik over gaan nadenken. Dat schrijven lag me wel en op deze manier kon ik door in de voetballerij.”

Quote ,,Ik kan gerust zeggen dat ik de mooiste baan heb die er is. Ik mag schrijven over iets wat ikzelf en duizenden anderen met mij hartstikke mooi en dierbaar vinden. Ik ga 50 keer per jaar naar een stadion, mag overal mee naar toe.

Als verslaggever moet je op het juiste moment daar zijn

Arentsen is momenteel bezig aan zijn derde seizoen als clubwatcher van Go Ahead Eagles. Daarvoor volgde hij PEC Zwolle en in een grijzer verleden onder meer Vitesse. ,,Ik was in 2000 in Milaan bij de wedstrijd Internazionale-Vitesse. Het grote Inter van Laurent Blanc, Andrea Pirlo en onze eigen Clarence Seedorf. We hadden net het dramatisch verlopen EK in eigen land achter de rug en Seedorf praatte niet met de Nederlandse pers. Ik liep na de wedstrijd door Stadio Giuseppe Meazza, verdwaalde en pakte de verkeerde uitgang. Kwam ik per ongeluk Clarence tegen, die tegelijkertijd een deur verderop naar buiten stapte. Wilde hij toch wel even praten. Zo mooi.”

Ferencváros-Go Ahead

Volledig scherm Voorpagina de Stentor 10 juli 2015 © DS Een ander hoogtepunt volgde vijftien jaar later toen Go Ahead voor het eerst in vijftig jaar weer eens Europees voetbal had gehaald. In een bloedheet Boedapest werd met 4-1 verloren van Ferencváros na een 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd. Vanwege een straf van de UEFA mocht er echter geen publiek bij aanwezig zijn. De teleurstelling in Deventer was enorm. Na vijf decennia eindelijk Europees voetbal en dan mag er niemand mee naar de Hongaarse hoofdstad. ,,Een hele aparte wedstrijd. Wij zaten in een hotel pal naast het stadion, maar moesten eerst naar de andere kant van de stad reizen om naar binnen te mogen. Er was dreiging van rellen en het hele stadion was hermetisch afgesloten door politie en ME. Onder begeleiding van politie gingen wij als pers gezamenlijk met de bus naar het stadion.”

Zoals ook de promotie/degradatiewedstrijd tegen RKC Waalwijk van mei vorig jaar in het hoofd van Arentsen gegrift staat. ,,Zo’n bizarre wedstrijd, alles zat erin, zoveel emotie. En uiteindelijk ging het natuurlijk voor

Go Ahead gruwelijk mis. Het is het enige wedstrijdverslag dat ik heb laten nalezen door een collega voordat ik ‘m naar de krant stuurde. Ik wist gewoon bijna niet meer wat ik had opgeschreven. Bizar, veel gekker wordt het hoogst waarschijnlijk nooit meer.”

Mijn werk is veel meer dan alleen schrijven over de wedstrijd

Met die deadlinestress heeft Arentsen wel vaker te maken aangezien de wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie op vrijdagavond worden afgewerkt en dus nog mee moeten in de zaterdagkrant. En puur op de wedstrijd focussen is er tegenwoordig ook niet meer bij. Er moet getwitterd worden, een liveblog bijhouden, een wedstrijdverslag op het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Na de wedstrijd nog snel wat quotes halen bij de spelers en bij voorkeur ook een video maken. ,,Op dat soort momenten heb ik wel een freelancer als rechterhand, in mijn eentje zou ik dat allemaal niet bij kunnen houden. Maar op de tribune is dat wel eens lastig. Je komt soms handen en ogen te kort.”

Volledig scherm In gesprek met Antoine Rabillard, na diens memorabele omhaal tegen FC Eindhoven. © de Stentor

Met GoalAlert kan ik soms nog even inzoomen op een doelpunt