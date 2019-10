Volendam vist al elf jaar tevergeefs naar zege in Deventer

Go Ahead Eagles is al zeven weken ongeslagen in de eerste divisie en jaagt vrijdag tegen middenmoter FC Volendam in de elfde wedstrijd van het seizoen op het behoud van die status.

De Noord-Hollanders zijn op voorhand geen onneembare klip voor het elftal van trainer Jack de Gier, gezien de resultaten uit het recente verleden in de Adelaarshorst. GA Eagles is tegen Volendam al zeven wedstrijden op rij ongeslagen in eigen huis. Vijf keer was er winst, twee keer werd er gelijkgespeeld. Vorig seizoen won GA Eagles thuis met 3-0 na treffers van Orhan Dzepar, Jaroslav Navratil en Thomas Verheydt.

FC Volendam wist ruim elf jaar geleden voor de laatste keer te winnen in Deventer: op 18 januari 2008 werd het 1-2.

Minder positief

Toch zijn de statistieken sinds de invoering van het betaalde voetbal (uit en thuis) aanzienlijk minder positief voor GA Eagles. Van de 58 ontmoetingen tussen beide clubs wist Volendam er 24 in winst om te zetten. Deventer jubel was er twintig keer. In de eigen Adelaarshorst verloor Go Ahead slechts acht van de 28 ontmoetingen.

Weerzien oude club

Voor GA Eagles-doelman Hobie Verhulst is het treffen met FC Volendam een weerzien met zijn oude club. De goalie stond drie seizoenen onder de lat. In totaal waren er in de geschiedenis 21 spelers die uitkwamen voor zowel GA Eagles als Volendam.