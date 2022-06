Volgende versterking voor Go Ahead Eagles: verdediger komt over van Ajax

Llansana had nog een contract voor een jaar in Amsterdam. Hij debuteerde in maart 2019 bij Jong Ajax en speelde in totaal 61 officiële duels voor het beloftenteam - vaak centraal achterin - waarvan 24 in het afgelopen seizoen. Hij was goed voor vier treffers, de laatste in de afgelopen voetbaljaargang. In maart 2021 zat Llansana voor het eerst op de bank bij het ‘echte’ Ajax, al bleef een debuutoptreden uit.