Volle Adelaarshorst lonkt voor topper GA Eagles-FC Den Bosch

Lindhout fluit topper tussen GA Eagles en FC Den Bosch

10:57 Allard Lindhout is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij de topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en FC Den Bosch. De Deventer ploeg, de nummer drie op de ranglijst, ontvangt de koploper vrijdagavond in de Adelaarshorst (aftrap 20.00 uur).