Volle bak in Adelaarshorst: alle seizoenkaarten GA Eagles uitverkocht

Dat betekent dat er komend voetbaljaar 7311 vaste aanhangers in De Adelaarshorst zitten. Dat is het maximale aantal wat GA Eagles kan herbergen in het stadion aan de Vetkampstraat, waar de totale capaciteit 9979 plekken bedraagt. Hiertoe behoren echter ook de stoelen in het uitvak (465 plaatsen) en het kidsvak (199 plaatsen), die niet als seizoenkaartplaatsen verkocht worden.