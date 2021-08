Volle bak in uitvak Kuip: Go Ahead Eagles krijgt steun van 800 fans tegen Feyenoord

AUDIO Jonge voetbal­jour­na­list (25) volgt Go Ahead Eagles jaar lang op de voet: ‘Mijn favoriete club in Nederland’

5 augustus Is Jan Willem Spaans straks de chroniqueur van een successeizoen van Go Ahead Eagles in de eredivisie? Het zou zomaar kunnen. De 25-jarige voetbaljournalist dompelt zich voor een boek een jaar lang volledig onder in de historische club aan de Vetkampstraat. Trainingen en wedstrijden, overal mag hij bij zijn.