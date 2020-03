Volwassen De Graafschap zet ook Go Ahead Eagles te kijk in beladen kraker

WEDSTRIJDVERSLAGDe beladen topper tegen De Graafschap is voor Go Ahead Eagles uitgemond in een deceptie. De Deventenaren deden niet veel onder voor de Superboeren, maar bleven vooral door kinderlijk verdedigen met lege handen achter in de sfeervolle Adelaarshorst: 1-2.

Aan de kraker in de eerste divisie tussen twee clubs die er een grimmig en veelbesproken verleden op nahouden ging een fraaie sfeeractie vooraf. Met verschillende spandoeken ging de fanatieke aanhang van Go Ahead Eagles vijf eeuwen terug in de tijd, toen Gelderlanders werden verjaagd uit Deventer. Ook Vak 19 deed een duit in het zakje. Het moest een voorbode worden voor een nieuwe, mislukte invasie, maar al na tien minuten bleek dat de Achterhoekers wel voet aan de grond kregen.

Lepe Seuntjens opent score

Bij een mislukte voorzet was vooral Javier Vet alert. De lange middenvelder kreeg tijd om de bal op te pikken, klaar te leggen en naar de eerste paal te slingeren. Daar werd de ingelopen spits van De Graafschap, Ralf Seuntjens, te weinig in de weg gezeten om de krul van Vet tot openingstreffer te verlengen.

En Go Ahead? Dat speelde voor rust helemaal niet onaardig. De ploeg van trainer Jack de Gier nam het heft in handen, combineerde bij vlagen ook aardig en speelde ook een handvol kansjes bij elkaar. Zo leek Antoine Rabillard op weg naar de gelijkmaker, door de bal subtiel langs Graafschap-doelman Hidde Jurjus te schuiven, ware het niet dat Ted van de Pavert op de doellijn nog redding bracht.

Ook Elmo Lieftink liet een grote kans liggen om Go Ahead langszij te brengen. De aanvoerder had al eens hoog over geschoten in kansrijke positie toen Soufyan Ahannach hem vond met een afgemeten corner. Lieftink kreeg de bal te weinig op het voorhoofd, waardoor zijn poging wederom niet tussen de palen belandde.

Valpartijen en schutterende Swart

De Graafschap had vrede met het overwicht van de bezoekers. Sterker, het strijdplan leek erop afgestemd om er een fysieke strijd van te maken, het jonge Go Ahead met tal van valpartijen het voetballen te beletten en vanuit de tegenstoot toe te slaan. Daar kreeg de in 2020 ongenaakbare titelkandidaat ook de gelegenheid toe. Met dank aan Joran Swart. De treuzelende mandekker liet zich de bal ontfutselen en mocht van geluk spreken dat Hobie Verhulst een verdubbeling van de achterstand voorkwam, nadat ook Sam Beukema al was gezien.

Ontsnappen was er na rust voor de hardleerse Swart niet bij. Nu zette Seuntjens hem aan de zijlijn van de bal. De lepe spits bediende Branco van den Boomen, die de 0-2 in de verre hoek schoof. Swart haalde vervolgens tevergeefs verhaal over vermeend duw- en trekwerk van de lange aanvaller. Dat kwam de jonge verdediger op geel te staan. Even later verloste trainer De Gier hem uit zijn lijden.

Stormram Pouwels brengt spanning terug

Stormram Maarten Pouwels moest Go Ahead als invaller tot de aansluitingstreffer inspireren. Dat deed hij vijf minuten voor tijd, toen hij er als de kippen bij was om de 1-2 binnen te schuiven. Dat had een bloedstollend slotoffensief tot gevolg, waarin Donny van Iperen nog een megakans op de gelijkmaker miste voor Go Ahead. Die bleef ondanks verwoede pogingen uit. Waar titelkandidaat De Graafschap door de zege dichterbij koploper Cambuur komt, zag Go Ahead zich derhalve op de ranglijst achterhaald worden door NAC.

Boyd Lucassen beleeft zijn basisdebuut bij GA Eagles. De rechtsback uit Kilder, een dorpje 7 kilometer van Doetinchem, speelde eerder een handvol competitieminuten tegen Volendam en in de beker tegen FC Twente en IJsselmeervogels. Lucassen vervangt Jenthe Mertens die eens schorsing uitzit.

Ook Jeroen Veldmate blijft aan de kant met een kuitblessure. Hij heeft gezelschap van Mael Corboz die ontbreekt op het middenveld.

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles speelde 17 keer eerder in eigen stadion een competitieduel tegen De Graafschap. Daarvan leverden er zes een overwinning op voor een van beide ploegen.

• Deze eeuw troffen beide ploegen elkaar zes keer in competitieverband in de Adelaarshorst. Twee keer was er winst voor GA Eagles, Drie keer won de Graafschap.

• De laatste competitiezege van GA Eagles in eigen huis dateert uit 2009 (1-0).

• GA Eagles is dit seizoen nog ongeslagen in eigen stadion. Vorig jaar april was RKC de laatste club die in de eerste divisie van GA Eagles wist te winnen.

• De Graafschap heeft een doeltreffende ploeg op vreemde bodem. Al vijftien wedstrijden op rij wordt er gescoord door het elftal van trainer Mike Snoei.

• De Graafschap is al 12 duels op rij ongeslagen in de eerste divisie. De laatste nederlaag dateert van eind november tegen Jong AZ (1-2).

• Elso Brito staat na vier gele kaarten op scherp bij GA Eagles.

• Arbiter Rob Dieperink hanteert de fluit in Volendam.