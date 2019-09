Volwassen Mertens merkt bij GA Eagles niets van Hollandse arrogantie

,,Ik hoorde anderhalve week geleden voor het eerst van de interesse van GA Eagles’’, vertelde Mertens na de vrijdagtraining. ,,Ik heb me meteen verdiept in de club en hoorde al snel goeie verhalen. Over de supporters, het stadion.’’ Met een schuine blik kijkt Mertens naar de Adelaarshorst. ,,Het gaat snel nu ik tegen Excelsior in de basis mag starten. Mooi, het is meteen een topwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Mijn tegenstander? Er zijn een paar opties, maar de kans is groot dat het Joël Zwarts wordt. Een centrumspits, die ook veel uitwijkt naar de zijkanten.’’