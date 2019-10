Voor Edqvist is eerste doelpunt kers op de taart

Het is de 77ste minuut van het bekerduel met Almere City als Edqvist de bal na een goede voorbereidende actie van Jenthe Mertens voor zijn voeten krijgt. Doelman Timo Plattel is al gezien, de Zweed heeft het speeltuig voor het intikken. Dat doet hij dan ook. In de catacomben van het Yanmar Stadion krijgt hij na afloop schouderklopjes van ploeggenoten. ,,Een goed gevoel om mijn eerste negentig minuten te maken’’, klinkt het. ,,En mijn eerste doelpunt te maken. In het middelste deel van de wedstrijd zakte ik een beetje weg, maar winnen is winnen. Na de 1-1 namen we de controle over de wedstrijd over en kwamen er meer goals.’’