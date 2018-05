Voor GA Eagles staat er veel geld op spel in finale van de play-offs

Hoewel De Graafschap niet de meest geliefde eerstedivisionist is in Deventer en omgeving, moet de rood-gele aanhang tot zondag toch maar even duimen voor de Doetinchemmers. En voor het Rotterdamse Sparta. Want verlies van die twee clubs in de finale van de nacompetitie gaat de Deventer eerstedivisionist voelen in de portemonnee. Zowel Almere City als Emmen staat lager op de ranglijst van de verdeling van televisiegelden in de eerste divisie (totale pot van ongeveer 7,3 miljoen euro). Het eventuele promoveren van beide clubs betekent dus ook dat Sparta zou degraderen uit de eredivisie en De Graafschap in de eerste divisie blijft. Die twee ‘grootmachten’ krijgen bij de nieuwe verdeling van de televisiegelden voor komend seizoen in de eerste divisie een plekje boven GA Eagles in de pikorde. Tel daarbij de al eerder gedegradeerden Roda JC en FC Twente en het slechte financiële nieuws is compleet voor Go Ahead.