Voormalig GAE-aanvaller Vince Gino Dekker vervolgt loopbaan bij amateurclub Spakenburg

De 22-jarige Dekker stond jaren geleden nog te boek als groot talent. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax en vertegenwoordigde verschillende jeugdelftallen van Oranje. Via AZ streek hij begin begin 2019 neer in Deventer. Dekker kwam in een half 12 keer uit voor Go Ahead Eagles. Daarin wist hij niet te scoren. Een een vaste basisplaats en nieuw contract wist Dekker in de Adelaarshorst ook niet af te dwingen. Deze zomer zat hij vervolgens zonder club.