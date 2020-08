Voormalig Go Ahead Eagles-trainer Wullems overleden

Alles is anders in stadion Go Ahead Eagles na coronastop, maar fans zijn happy: ‘Niemand zit alleen’

2 augustus Supporters van Go Ahead Eagles keken er reikhalzend naar uit. Na vijf maanden mochten ze eindelijk weer naar hun geliefde Adelaarshorst, al was van een vrijblijvend stadionbezoek geen sprake. ,,We zijn één grote familie, niemand zit alleen.’’