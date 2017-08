Voorzichtige diagnose Overgoor: ‘Ik denk dat schade meevalt’

Go Ahead Eagles stuit in KNVB-beker op Barendrecht

26 augustus Go Ahead Eagles moet in staat zijn de tweede ronde van de KNVB-beker te halen. De Deventer ploeg is zaterdagavond bij de loting gekoppeld aan de amateurs van Barendrecht. Een saillant treffen voor GA Eagles-trainer Leon Vlemmings, die zelf in Barendrecht woont. De amateurs komen uit in de tweede divisie, waar de ploeg zaterdag de competitie opende met een 3-2 nederlaag bij Rijnsburgse Boys. De wedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op 19, 20 en 21 september.