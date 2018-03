Voorzitter Supportersvereniging hoopt dat Stegeman GAE aan stevige fundering helpt

Norder is blij dat nu al bekend is wie de hoofdtrainer wordt. ,,Ik vind dat het bestuur goed bezig is door op dit tijdstip al iemand aan te stellen. Leon Vlemmings werd vorig jaar pas in mei aangesteld. Nu is er alle tijd en ruimte om een solide elftal neer te zetten. Die hebben we het hele seizoen al niet. Het is gewoon los zand. We hebben nu al duidelijkheid en dat voelt goed."

Fundering

Niet alleen het moment, ook de trainer die is aangesteld kan Norder wel bekoren. ,,Ik ben ook aangenaam verrast. Hij kende een lastige start bij Heracles maar heeft daar wel iets moois neergezet in de eredivisie en zelfs Europees voetbal gehaald. Het siert Stegeman dat hij nu in de Jupiler League gaat werken. Dat maakt de uitdaging voor hem misschien nog wel nog groter."

Volgens Norder is het nu zaak voor Stegeman om met de nieuwe staf, waar ook oud-speler Marco Heering toe gaat behoren, Go Ahead klaar te stomen voor een terugkeer naar de eredivisie. ,,Daarvoor moet de fundering goed en stevig zijn. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat we dat niet hebben, omdat we ons niet konden handhaven en doorgroeien in de eredivisie."