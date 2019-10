Vraagtekens bij GA Eagles; geprikkelde trainer De Gier trekt rookgordijn op

Navrátil kreeg eerder in de week een tik op zijn been tijdens de training. ,,Maar wat hij precies heeft laat ik in het midden’’, stelde trainer Jack de Gier vrijdagmiddag. De Tsjechische flankspeler was in ieder geval niet op het veld te zien. Net zo min als Ngombo die eerder in de week ziek was. Dat laatste gold ook voor Julius Bliek, maar de Zeeuwse defenseur deed al wel weer wat loopwerk op het veld naast De Adelaarshorst. Of het trio inzetbaar is tegen Almere City wenste De Gier niet prijs te geven. ,,Afwachten.’’

Quote Bij mij is het glas halfvol, bij de buiten­wacht halfleeg. Daar irriteer ik me aan. We doen of het allemaal heel erg is hoe we er nu voor staan met Go Ahead. We doen veel dingen wel goed en hebben ons alleen te weinig beloond met al die gelijke spelen. Jack de Gier, Trainer GA Eagles

De druk staat er hoe dan ook op bij GA Eagles dat een zege nodig heeft in Almere om de aansluiting met de subtop intact te houden. Op de vrijdagtraining bemanden Martijn Berden (rechts) en Adrian Edqvist (links) de aanvallende flanken. Alexander Bannink en Antoine Rabillard lijken gegadigden voor de spitspositie, als Ngombo niet fit genoeg is om te spelen.

Hersenspinsels

De Gier wenste zijn tactische hersenspinsels op vrijdag echter niet al wereldkundig te maken. De korzelig reagerende trainer van GA Eagles trok dan ook een flink rookgordijn op in de aanloop naar de uitbeurt in Almere. ,,Ik heb geen zin om de tegenstander nu al wijzer te maken dan ze al zijn.’’

Bij GA Eagles ontbreekt sowieso Elso Brito. De linkerverdediger is naar Frankrijk, waar hij met de nationale ploeg van Kaapverdië twee oefeninterlands speelt. Brito wordt als linksback bij GA Eagles vervangen door Nicolas Abdat. De 22-jarige Duitser maakte half september in de uitwedstrijd tegen TOP Oss (1-2 winst) zijn laatste minuten voor de Deventer club. ,,Het zou kunnen.’’

Negatieve teneur

De Gier was kortaf en maakte een wat geagiteerde indruk in de aanloop naar Almere-uit. De negatieve teneur rond zijn elftal, in de dagen na het matige thuisoptreden tegen Jong AZ, bevreemdde de trainer. ,,Bij mij is het glas halfvol, bij jou halfleeg. Daar irriteer ik me aan. We doen of het allemaal heel erg is hoe we er nu voor staan met Go Ahead. Maar we doen veel dingen ook goed en hebben ons alleen te weinig beloond met al die gelijke spelen. Tegen Jong Ajax, Excelsior en Jong AZ kwamen we op voorsprong, maar wisten we die niet vast te houden.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Alexander Bannink viel vorige week in tegen Jong AZ en trainde vrijdag als een van de spitsen van GA Eagles. Of hij in beeld is om eventueel als vervanger van de deze week zieke Ngombo te spelen tegen Almere City, wenste trainer De Gier niet te bevestigen. © BSR Agency

Dat heeft niets met het conditionele aspect te maken, benadrukte De Gier nogmaals. ,,Mijn ploeg is fit genoeg, maar we moeten de meters wel beter verdelen. Het gebeurt uit goeie wil en willen elkaar helpen in verdedigend opzicht. Maar daardoor lopen we ook veel onnodige meters.’’

Ingrijpen vanaf de kant

Dat de technische staf tegen Jong AZ eerder had moeten ingrijpen vanaf de kant vond De Gier onzin. De coach had – naar eigen zeggen - met twee spelers te maken van wie het verre van zeker was dat ze het einde van de wedstrijd zouden halen. ,,Wie dat waren? Dat laat ik in het midden.’’ Maar na de logische wissel Bannink voor Corboz bleven er nog twee mogelijkheden over om wat te doen aan het matige en stroperige spel van GA Eagles. Het gebeurde niet. ,,Uiteindelijk hebben we na die gelijkmaker van Jong AZ nog wel een aantal kansen gehad om te winnen.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het meespelen van Maecky Ngombo bij Go Ahead Eagles is onzeker. © Wout van Zoeren

Weerzien in Almere

Voor De Gier is het treffen in Almere een weerzien met de club waar hij twee jaar geleden nog zo succesvol was. Samen met assistent-trainer Marco Heering loodste hij Almere City naar de drempel van de eredivisie, waar het op de valreep onverdiend struikelde over De Graafschap. ,,Ik heb mooie herinneringen aan Almere. Mijn eerste club als trainer in het betaalde voetbal en in 2,5 jaar hebben we aardig wat neergezet. Altijd leuk om daar terug te komen.’’

Almere City is bezig aan een ongekende thuisreeks. Sparta was half maart de laatste club die een zege boekte in Flevoland, waar City sindsdien negen overwinningen op rij noteerde. Toch is GA Eagles een Angstgegner voor de Almeerders, die in de laatste zes thuisbeurten vijf keer het hoofd bogen.