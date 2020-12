Vrees GA Eagles waarheid: acht spelers getroffen door coronavirus

Daarmee is de vrees van GA Eagles alsnog waarheid geworden, bekende trainer Kees van Wonderen die zelf de macabere coronadans in de kleedkamers van de Adelaarshorst vooralsnog wist te ontspringen. ,,We hebben een kleine groep over nu en moeten goed nadenken bij wat we wel en niet doen. Het is zaak dat we het oplaaiende virus snel doven.‘’

De Deventer eerstedivisionist werd woensdag 16 december opgeschrikt door de positieve coronatest van Jeroen Veldmate. De aanvoerder miste daarop de gewonnen uitwedstrijden tegen Cambuur en Roda JC.

Hoewel GA Eagles op zaterdag 19 december nog naar buiten bracht dat - in navolging van Veldmate - ‘iedereen beschikbaar was‘ en het coronavuur gedoofd leek, blijken er in de aanloop naar Roda JC binnen de selectie toch al drie positieve testen te zijn geweest. Dat trio Deventer spelers en stafleden reisde daarom niet mee naar Zuid-Limburg voor de slotwedstrijd van het jaar op 20 december.

Na de wedstrijd tegen Roda JC en de meerdere positieve testen werden de regels in de vakantieweek dan ook flink aangescherpt door de Deventer clubleiding. De spelers mochten behalve directe familieleden niemand zien of spreken. Door de geldende protocollen zijn de spelers ook in de dagen voor Kerstmis op corona getest. Daaruit kwamen de positieve coronagevallen naar voren. De betrokken spelers zijn voor tien dagen in thuisquarantaine gegaan.

GA Eagles brengt geen namen naar buiten van de acht getroffen spelers en stafleden. ,,We zijn allemaal vandaag opnieuw twee keer getest‘’, aldus Van Wonderen. ,,Ook de spelers die positief zijn. Dat is om te zien hoe de waardes zijn rond de aanwezigheid van het virus. Dit overvalt ons natuurlijk, maar we liggen nu qua wedstrijden gelukkig twee weken stil. De komende maand, met bijna wekelijks twee wedstrijden, zou het allemaal nog problematischer worden.‘’

Volgende week dinsdag 5 januari hervat de Deventer club de competitie in de Keuken Kampioen Divisie met een uitwedstrijd bij Jong PSV. Vandaag hervatte de selectie van trainer Van Wonderen na een week kerstreces de training. Met een kleine groep, die ook tegen Jong PSV vrijwel zeker uitgedund aan de aftrap zal verschijnen. ,,Een aantal jongens is er goed ziek van, een aantal heeft weinig klachten. Het is afwachten hoe zij komend weekeinde ervoor staan. Maar niet iedereen die nu ziek is, zal kunnen spelen volgende week‘’, aldus Van Wonderen.