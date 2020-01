Vrijwel fit GA Eagles trapt tweede seizoenshelft af

voorbereidingDe lucht was grauw en het regende pijpenstelen in Deventer. Toch stapte de selectie van Go Ahead Eagles vrijdagmiddag met een zonnig gemoed weer het trainingsveld op na een kerstreces van twee weken.

Een winterstop kun je het amper nog noemen, die korte periode dat er in de Keuken Kampioen Divisie niet wordt gevoetbald. Vrijdag 10 januari rolt de bal alweer. Go Ahead Eagles heeft nog twee dagen langer om zich voor te bereiden op de herstart van de competitie. Pas op zondag de 12e komt Almere City naar stadion De Adelaarshorst.

Daar waar andere profclubs uitvliegen richting zonnige oorden, traint Go Ahead Eagles gewoon op de eigen accommodatie. Het balletje ging vrijdag ontspannen rond over het natte gras. Trainer Jack de Gier verwelkomde 24 spelers voor de eerste sessie van 2020. Ook Gino Bosz stond ‘gewoon’ op het trainingsveld in Deventer. De centrale verdediger annex middenvelder was vorige maand enkele dagen in Spanje om te praten met Atlético Sanluqueño CF. Voorlopig traint hij nog gewoon mee bij GA Eagles.

Oefenpartij

Donny van Iperen was er ook. De verdediger liep half oktober een zware knieblessure op en traint intussen weer mee. Fit genoeg om al een wedstrijd te spelen is hij nog niet, volgens De Gier. Van Iperen komt zondag dan ook niet in actie als Go Ahead Eagles twee verkorte oefenpartijen (twee keer 30 minuten) speelt tegen FC Utrecht. Die partijtjes worden gespeeld op sportcomplex Zoudenbalch in de Domstad.

Zon opzoeken

Met de terugkeer op Zoudenbalch pakt Go Ahead Eagles de draad weer op waar het die twee weken geleden achterliet. Met een volwassen 3-0 overwinning op Jong Utrecht breide de ploeg van De Gier daar het best mogelijke slot aan een bewonderenswaardige eerste seizoenshelft. ,,Die grap maakten we al, net alsof we niet zijn weggeweest’’, sprak Jeroen Veldmate vrijdag na de eerste training. De captain van GAE zocht in de vrije periode zelf de zon op in Valencia en andere spelers stapten ook in het vliegtuig. Elmo Lieftink deelde op Instagram kiekjes waarop hij zandsurfend een duin in Dubai afging.

,,Wel goed om even helemaal weg te zijn’’, vond Veldmate. ,,We hebben een halfjaar gehad waarin je eigenlijk onafgebroken moet spelen. Dan merk je wel dat de pijntjes richting november, december oplopen.’’ Om niet helemaal uit het ritme te raken, kregen alle spelers een trainingsschema mee voor thuis. Veldmate: ,,Maar dat gevoel, dat verleer je natuurlijk niet zomaar. Wij gaan verder zoals we hebben afgesloten. Iedereen is fit en dan is het wel lekker om meteen weer veel wedstrijden te spelen.’’

Jeugdspeler