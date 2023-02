Vuurwerk gooien, stoelen het veld op: derby tussen Go Ahead Eagles en FC Twente tijdelijk gestaakt

De Derby van het Oosten tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is zondagmiddag stilgelegd door onrust op de tribune. In de hoek bij het uitvak werd met vuurwerk gegooid en vlogen er stoeltjes van de tribune het veld op.

De sfeer was vanaf het eerste moment gespannen in de hoek waar het uitvak gevestigd is. Al voor de wedstrijd vlogen er enkele rookbommen het veld op en de tribunes in. Na een bliksemstart van Go Ahead Eagles - door treffers van Philippe Rommens en Isac Lidberg was het na een kwartier 2-0 - werd het steeds onrustiger.

Nadat er veel vuurwerk werd gegooid en de stoeltjes vanaf de tribune het veld op werden gegooid, besloot scheidsrechter Ingmar Oostrom de ploegen naar de zijkant te sturen. Even leek het duel hervat te worden, maar de onrust bleef en daarop besloot de arbiter de ploegen naar de kleedkamer te sturen.

,,Het was echt onrustig op de tribunes. Dit was het beste voor de veiligheid van de spelers en staf", reageert scheidsrechter Oostrum. ,,Eerst werd er met vuurwerk gegooid en daarna werd het niet rustiger. We gaan nu overleggen en het is aan de veiligheidsorganisaties om orde op zaken te stellen. Hopelijk gaan we dan zo weer voetballen, maar dat is ook afhankelijk van andere mensen.”

‘Gewoon slecht’

René Hake stond ESPN te woord in de catacomben. ,,Dit is niet jammer, dit is gewoon slecht”, aldus de trainer van Go Ahead Eagles. ,,Het spel was goed en dan moet je achter je ploeg blijven staan. Als je dan op elkaar gaat reageren...dat is niet handig.”

Er waren op het moment van staken 22 minuten gespeeld.

