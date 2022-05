Waarom Boufarra voor GA Eagles een schot in de roos was

In zijn afscheidswedstrijd greep trainer Jouad Boufarra (41) met de beloften van Go Ahead Eagles net naast de tweede promotie binnen een seizoen. De nederlaag tegen De Graafschap (0-2) deed echter niets af aan het feit dat de Groninger voor ‘Kowet’ een schot in de roos was.

Het liefst had hoofd-jeugdopleidingen Eric Whittie in plaats van twee, drie jaar lang met Boufarra samengewerkt. Whittie werd op de trainer geattendeerd door de karakteristieke oud-spits Marnix Kolder, die de Groninger onder zijn hoede had als trainer bij de amateurs van Veendam. De eerstedivisieclub kon op dat moment niet het niveau bieden waarop Boufarra stage moest lopen voor zijn papieren. Het contact bleef, en ondertussen liep Boufarra stage bij Jong Vitesse.

Pedagoog

Het was dus geenszins verrassend nadat Boufarra klaar was in Arnhem, hij twee jaar geleden werd aangesteld als beloftentrainer. Tegelijkertijd werd hij assistent van hoofdtrainer Kees van Wonderen. Het contact met zijn spelers stond voor Boufarra, de van huis uit pedagoog is, voorop. ,,Je kunt het wel over de derde man op het middenveld hebben, maar presteren komt pas als jij goed met de spelers omgaat en zij onderling met elkaar.”

Hij deed zoveel mogelijk om een slechtnieuwsgesprek te voorkomen. ,,Dan gaf ik die speler tussendoor wat meer aandacht bij trainingen, waardoor je bij een evaluatie met een speler niet vanuit zijn of mijn kant met opgekropte gevoelens te maken kreeg. Het zijn allemaal jongens met hun nukken, onzekerheden en hulpvragen, daar moest ik mee aan de slag.” Whittie wist precies hoe Boufarra doordrong tot zijn spelers. ,,Hij voelde uitstekend aan wanneer hij ze een schop onder hun kloten moest geven en wanneer hij een arm om ze heen moest slaan.”

Hij gaf de spelers echter ook veel verantwoordelijkheid. Zo moesten ze met beelden zelf tegenstanders analyseren, net als hun eigen spel. Het resulteerde halverwege zijn tweede seizoen in een titel in de derde divisie en daarmee promotie. Dat zijn ploeg ook op een hoger niveau tot op de laatste speeldag om de titel meedeed, was zeer verrassend. Tegen De Graafschap lukte het zaterdagmiddag op de slotdag echter net niet (0-2). Desalniettemin eindigde Boufarra met zijn ploeg knap als derde.

Quote Ik dacht dat ik behoorlijk wat wist. Dat bleek allemaal wel mee te vallen Jouad Boufarra, Trainer GA Eagles O21

Ondergrens

Van zijn werkwijze hoopt Whittie nog lang te profiteren. Tristan Berghuis schuift door vanuit de O18 en neemt de ploeg van Boufarra over. Al is het de vraag of een dragende kracht als Olaf Kok blijft, omdat deze in de belangstelling van meerdere clubs staat. ,,Jouad heeft een uitstekend klimaat geschapen. Dat je er altijd moet zijn en je huiswerk moet maken. Dat je hard moet trainen. We zien de tweede divisie dan ook als de ondergrens voor de beloften. We kunnen meer spelers doorschuiven vanuit de andere jeugdteams, waardoor we niet meer spelers van overal en nergens vandaan moeten halen om op niveau te blijven, zoals het geval was toen hij begon.”

De combinatie van de werkzaamheden bij het eerste en de O21 maakte dat hij stopte. Bij de gezamenlijke opleiding van FC Twente en Heracles Almelo krijgt hij de kans om zich volledig op de O21 te richten. Whittie ziet hem met pijn in het hart vertrekken. ,,Ik zal zeker met weemoed aan hem terugdenken.”

De tijd bij GA Eagles maakte Boufarra ook bescheidener. ,,Als ik hier naar buiten ga, dan ben ik een veel betere trainer dan toen ik hier binnen stapte. Ik dacht dat ik behoorlijk wat wist. Dat bleek allemaal wel mee te vallen.”