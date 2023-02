Waarom Luca Everink pas na de zomerstop aansluit bij Go Ahead Eagles

Als Go Ahead Eagles haar interesse in Everink laat blijken en de gesprekken worden geopend, staat de verdediger nog gewoon onder contract bij FC Twente. Het is vanaf het eerste moment de bedoeling om hem naar Deventer te halen voor het aankomende seizoen. Die missie slaagt, maar als de deal beklonken is en de champagne ontkurkt wordt, heeft Everink zijn contract in Enschede laten ontbinden. Hij is dus een paar maanden clubloos.

Go Ahead Eagles geeft hem dan de kans om per direct aan te sluiten, zo laat technisch manager Paul Bosvelt weten. ,,We hebben Luca echter ook gezegd dat het voor hem wellicht niet het ideale moment is om in te stromen, omdat we met Mats Deijl, Federico Mattiello, Jamal Amofa en Pim Saathof al behoorlijk bezet zijn op rechtsback. Hierdoor zou Luca waarschijnlijk te ver van speelminuten af zitten, waardoor het voor hem beter is om tijdelijk een alternatief met een grotere kans op speeltijd te zoeken.”

Overbruggen in Oss?

Een alternatief is er wellicht in Oss, waar Everink deze week op proef is bij TOP Oss. Daar kan hij mogelijk voor een aantal maanden onderdeel worden van de hoofdmacht, om zo te kunnen trainen en zijn wedstrijdritme op peil te houden. Tot een deal is het nog niet gekomen.

