Waarom promotie voor Go Ahead Eagles O21 cruciaal is

Aanvoerder Olaf Kok (19) is het toonbeeld waarom het zo cruciaal is dat het belangrijkste elftal in de opleiding een stap omhoog zet. De fysiek sterke aanvalsleider, tegen Den Bosch goed voor zijn zesde treffer in acht wedstrijden, debuteerde afgelopen week in de met 2-0 gewonnen bekerwedstrijd bij Almere City in de hoofdmacht. De stap van de derde divisie naar de eredivisie voor een belofte is ontzaglijk groot, dus moet dat gat worden verkleind. ,,Vooral in de omschakeling merk je het; er wordt van jou verwacht dat je meteen terug sprint als we de bal kwijt zijn. Dat betekent dat je na vijf minuten eigenlijk al helemaal kapot bent. Er is geen moment dat je echt op adem kunt komen’’, aldus de debutant over zijn invalbeurt in Almere.