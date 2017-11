Wankel evenwicht bij onrustig GA Eagles

analyseWisselvallige Deventer profclub met derde begroting van de Jupiler League zwalkt in de eerste maanden door de competitie. GA Eagles-trainer Leon Vlemmings kampt met disbalans in de selectie, een kwalitatief ondermaatse defensie en steeds weer oplaaiende revolutie aan de zijlijn.

De Adelaarshorst heeft wel wat weg van een dampende kroeg. Er wordt gezongen, gelachen, gedronken en het is er altijd gezellig, maar de sfeer kan tijdens het laatste rondje ook maar zo volledig omslaan.

Er is in de Jupiler League amper een club denkbaar waar rust meer betrekkelijk is dan bij Go Ahead Eagles. Ook dit seizoen is het voor trainer Leon Vlemmings dansen op een borrelende vulkaan. De dramatische seizoensstart van ‘Kowet’ leidt half september al tot een supportersoproer bij De Adelaarshorst na de 1-3 nederlaag tegen Cambuur.

Twee weken later neemt de Mobiele Eenheid stelling in de catacomben van het stadion. Niet de ingevlogen politiemacht, maar de 2-1 overwinning op Almere City maakt de bom uiteindelijk onschadelijk.

De weg naar boven is in oktober gevonden door Go Ahead, maar de achtste positie in de eerste divisie, met meer verlies- dan winstpunten, heeft de onrust niet weggenomen bij de achterban waar de negatieve teneur neigt naar fatalisme door het ondermaatse spel. Terwijl GA Eagles snakt naar rust en bezinning, ligt op een derde deel van de competitie een nieuwe revolte op de loer.

Voorzitter

Volledig scherm GA Eagles-trainer Leon Vlemmings © Erik Pasman Bij Feyenoord en NAC Breda voelde Leon Vlemmings al van nabij hoe het is om te werken bij een club van het volk. ‘Dat maakt Go Ahead ook zo bijzonder’, merkte de trainer al eens op.

Dat was nog voor de eerste opstand van het seizoen in Deventer, waar GA Eagles betrokken, scherp en kritisch door de supporters wordt bekeken, benaderd en in de hoek gezet.

Volledig scherm Dennis Bekking © FOTO HISSINK Zonder schroom wordt voorzitter Edwin Lugt een bericht gestuurd als er een hek langs het trainingsveld te hoog is, de bierkraan een uurtje te vroeg dichtgaat of een middenvelder wat aanhangers schoffeert na de bekernederlaag tegen Fortuna Sittard. Dus als na de degradatie uit de eredivisie de resultaten tegenvallen mag technisch manager Dennis Bekking al na vijf potjes tekst en uitleg geven aan een geagiteerde menigte.

Deels hebben ze, ook acht weken later, nog steeds gelijk. Na vier volle maanden ontbreken idee, lijn en vastigheid in het Deventer spel en slaagt Vlemmings er maar niet in het beste in zijn manschappen naar boven te krijgen. Al moeten er ook vraagtekens worden gezet achter het technisch beleid van Bekking.

Disbalans

Karakterologisch mag het allemaal als een puzzel in elkaar passen, de selectie is in disbalans. Het middenrif mist samenhang en loopt over van aardige spelers zonder wedstrijdritme. Het gebrek aan kwaliteit in de kwetsbare achterhoede is een probleem dat bij de samenstelling danig is onderschat. Bekking oreert keer op keer dat er voldoende verdedigers beschikbaar zijn, maar heel Deventer weet intussen beter en schreeuwt om versterkingen.

Met de recente dieptepunten tegen Fortuna Sittard (3-0) en Telstar (3-1) in het achterhoofd een logisch hersenspinsel. Maar wat is nieuw in Deventer? Na een paar mindere duels van GA Eagles beginnen er ook op bestuurlijk niveau al mensen onrustig te wippen op het pluche. Fluisterend worden in september al de eerste twijfels geuit aan het adres van Bekking en Vlemmings.

Triest genoeg en een onnodige voedingsbodem voor onrust. Maar ook dat is GA Eagles. Bij het geringste zuchtje tegenwind vliegt vertrouwen van tafel en waaien de zorgvuldig opgestelde dossiers vol technische plannen net zo opportunistisch mee.

Hogere wiskunde

Daarom kwam de cijfermatig prima serie in de oktobermaand op het juiste moment. De veertien punten uit zes duels gaven vertrouwen aan het elftal van Vlemmings, wiens dynamische spelsysteem in de selectie niet ter discussie staat.

Het is alleen de vraag of het huidige Go Ahead goed genoeg is om mee te gaan in de ambitieuze ideeën. De Brabander vertrouwt op diepgravende analyse en laptop, maar voetbal is geen hogere wiskunde. Dat bewees Hans de Koning twee jaar geleden nog maar eens. De interim-coach loodste GA Eagles met een simpel strijdplan in vijftien wedstrijden (één nederlaag) naar de eredivisie. Daar wil de club een vaste bespeler worden, net als vroeger.

Maar op sentimenten en historie wordt geen eredivisietoekomst gebouwd. Hoe Go Ahead zich op alle fronten ook ontwikkelt, op het hoogste voetbalplatform van Nederland zal de club zichzelf vrijwel altijd terugvinden in de kelder.

Emotioneel koorddansen

Volledig scherm Telstar - Go Ahead Eagles. Uitslag 3-1. GA Eagles speler La Vere Corbin-Ong (l) en GA Eagles speler Givan Werkhoven (r) balen na afloop © Erik Pasman GA Eagles balanceert daarmee op een flinterdun emotioneel koord, zoekend naar evenwicht tussen opportunisme en realisme. Een balans die in het ongeduldige Deventer té vaak doorslaat naar het negatieve. Zes duels op rij ongeslagen, maar één nederlaag tegen Telstar is voldoende voor een deel van de aanhang om het hoofd te eisen van Bekking en Vlemmings.

Zeker, het spel is ondermaats, maar een vertrek van het tweetal is ongewenst. De achterban moet voorlopig vertrouwen op de voetbalfilosofie van Vlemmings. Want weer een coach op het toch al uitpuilende Deventer trainerskerkhof lozen, schaadt de club en verandert niets aan de sportieve situatie. Bekking en Vlemmings hebben fouten gemaakt, maar zijn er afgelopen zomer ook in geslaagd een selectie – die in mei nog uit slechts zeven spelers bestond - vanaf de grond weer op te bouwen.

Play-offs

Volledig scherm Sam Hendriks. © ProShots Met beloftenteams als Jong Ajax in de top van de Jupiler League moet GA Eagles niet wanhopen en worden de play-offs om promotie naar de eredivisie komend voorjaar heus wel gehaald door Vlemmings en co. Maar van een elftal met de derde begroting van de eerste divisie wordt net iets meer gevraagd dan een achtste plek en bevliegingen van een topschutter en een prima keeper.