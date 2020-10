Warm weerzien in lege Adelaarshorst voor Elmo Lieftink en GA Eagles: ‘Ik verwacht een vreemd voetbaljaar’

De laatste wedstrijd van Elmo Lieftink in de Adelaarshorst dateert alweer van zeven maanden geleden. In het shirt van Go Ahead Eagles was hij de veldmaarschalk die in de slotakte van het coronaseizoen zijn hoofd moest buigen voor De Graafschap. Uitgerekend met zijn nieuwe Doetinchemse werkgever keert Lieftink vanavond terug op het oude, maar uitgestorven nest.

,,Er blijven me de nodige fluitconcerten bespaard nu er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn, maar leuk is anders. Ik vind het een vreemd seizoen, voel me soms niet eens prof. We voetballen zo’n beetje op elke dag van de week, zonder publiek, in een troosteloos decor. Begrijpelijk, maar wel jammer.’’