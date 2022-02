Wat een dag! GA Eagles legt landskampioen Ajax over de knie in de Adelaarshorst

De grootste sensatie van het seizoen viert Go Ahead Eagles juist op het moment dat stadion de Adelaarshorst weer helemaal vol mag. Landskampioen Ajax wordt gevloerd in Deventer en onterecht is het niet eens. GA Eagles speelt zich helemaal leeg en kwelt de Amsterdammers nog meer dan eerder al in de Johan Cruijf ArenA. 2-1 winst, wat een dag!

GA Eagles kende weinig verrassingen in de basisopstelling. Jay Idzes keerde terug en fungeerde als vijfde verdediger. Hij was daarmee de vervanger van Bas Kuipers, de captain van GA Eagles was geschorst. GA Eagles trad Ajax tegemoet in een een 5-3-2-formatie.

Bijna had Ajax in een volle Adelaarshorst de vroege voorsprong die het zich wenste, toen Davy Klaassen al in de derde minuut na een hoekschop van Dusan Tadic tegen de lat kopte. Zoals verwacht domineerden de Amsterdammers de openingsfase. GA Eagles speelde compact, ving Ajax op en verdedigde met verve. Andries Noppert onderscheidde zich met een ingreep toen Sebastien Haller van dichtbij zijn voet tegen een bal dreigde te zetten.

In dit soort wedstrijden verwacht je dan als GA Eagles zijnde zelf een zeldzame kans te krijgen. Niets was minder waar in deze eerste helft, waarin de ploeg van Van Wonderen niet alleen een paar grote kansen afdwong, maar zelfs op voorsprong kwam. Inigo Cordoba - wie anders - deponeerde de bal in de 18de minuut via de voet van Daley Blind achter doelman Andre Onana. De Adelaarshorst ontplofte van extase.

En de voorsprong was niet eens onverdiend. Ajax speelde te slordig, nam de klus kennelijk te makkelijk op en GA Eagles had bij schoten van Blind en Haller (halve omhaal) ook een beetje geluk.

Nadat Luuk Brouwers met een schitterende volley - voorzet Cordoba - al bijna voor 2-0 had gezorgd, lukte dat op slag van rust Philippe Rommens wel. Brouwers wilde opnieuw zelf schieten, raakte de bal verkeerd, waarna Rommens van dichtbij de bal wel hard in het dak van het doel schoot: 2-0. Sensatie van ongekende orde in Deventer.

Ajax-trainer Ten Hag greep halverwege al in een haalde de tegenvallende Devyne Rensch naar de kant ten faveure van Noussair Mazraoui. Een kwartier laten kwamen ook Ryan Gravenberch en Danilo binnen de lijnen voor Klaassen en Edson Alvarez.

Ajax begon aan te dringen en vond via Steven Berghuis toch een gaatje in de Deventer defensie. Gerrit Nauber kopte de bal verkeerd weg, Berghuis was er van dichtbij als de kippen bij om Ajax terug in de wedstrijd te krijgen.

Van Wonderen bracht met Lucassen, Botos en Heil ook verse krachten voor de laatste 20 minuten, teneinde net als een week eerder tegen Twente te voorkomen dat een 2-0 voorsprong weer weg zou worden gegeven.

De druk in de slotfase werd zoals verwacht groot. GA Eagles moest weer zoals in Enschede alles geven om een resultaat in handen te houden. Zes minuten extra tijd zorgden voor zinderende spanning in de slotfase, waar Ajax de druk er vol op zette. GA Eagles knokte zich helemaal leeg en vierde de allergrootste sensatie van het seizoen. En dan moet de halve finale van de beker tegen PSV nog komen...

Go Ahead Eagles - Ajax 2-1 (2-0). 18. Inigo Cordoba 1-0, 45+1. Philippe Rommens 2-0, 64. Steven Berghuis 2-1. Scheidsrechter: Kamphuis. Gele kaart: Martina (GA Eagles). Toeschouwers: nnb

GA Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Idzes (70. Lucassen), Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens, Oratmangoen; Cordoba (70. Heil/90+5. Linthorst), Lidberg (70. Botos).

