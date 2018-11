Wedstrijd FC Twente-Go Ahead Eagles nagenoeg uitverkocht

LIVE TWITTER EINDSTAND: GA Eagles-FC Dordrecht 2-1

10 november Go Ahead Eagles en het ultradefensieve FC Dordrecht zijn om 20.00 uur in stadion de Adelaarshorst begonnen aan hun duel in de Keuken Kampioen Divisie. De tweede helft is 73 minuten onderweg, stand is 1-1 na doelpunten van Jeremy Cijntje en Eagles-invaller Julius Bliek. Pieter Langedijk besliste het duel in de 94e minuut.