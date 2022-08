Wéér begint Go Ahead Eagles niet scherp genoeg: ‘In de eredivisie wordt dat meteen afgestraft’

Na de 2-0 nederlaag in de seizoenopening tegen AZ, weggegeven in de laatste twintig minuten, hoopte Go Ahead Eagles-trainer René Hake dat zijn ploeg het een week later tegen PSV langer zou volhouden. Dat lukte niet echt. Het duel in de Adelaarshorst was nog geen tweehonderd tellen oud, of de Deventenaren keken al tegen een achterstand aan.