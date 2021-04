Weer disciplinaire straf voor Eyibil, GA Eagles zet huurling uit selectie

Met het einde van de competitie in zicht en de spanning in de strijd om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie zit GA Eagles niet te wachten op beroering rond een mokkende voetballer uit Turkije. ,,De technische staf heeft er veel tijd en energie in gestoken om Erkan in de juiste modus te krijgen”, laat technisch manager Paul Bosvelt schriftelijk weten. ,,Helaas heeft dat vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid. Vandaar dat we dit besluit hebben moeten nemen.”